Суговушан может принять международные соревнования по гребле

21 мар. 17:07

Очередной международный турнир по гребле Азербайджан может провести в Суговушане, соответствующие работы уже ведутся. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации гребли Азербайджана Фархад Алиев.

По его словам, организация таких соревнований в Карабахе послужит серьезным стимулом для азербайджанских спортсменов. Фархад Алиев выразил благодарность за это президенту страны Ильхаму Алиеву.

"Наша молодежь тренируется здесь, и тренировки планируется проводить здесь чаще. Одна из самых больших наших целей - проведение здесь в ближайшем будущем международных соревнований по гребле на байдарках, каноэ и академической гребле. Это, в частности, планируется к маю", - пояснил генеральный секретарь федерации.

Он уточнил, что подробная информация будет предоставлена в ближайшее время.