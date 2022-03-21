В Грузии сообщили, что предпосылок для смены власти нет

21 мар. 16:53

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление экс-президента Михаила Саакашвили, заявил, что предпосылок для смены власти в стране нет.

"70% населения - правда в связи с Украиной, но это тоже показатель - поддерживает власть. Мы видим, насколько твердой является поддержка со стороны населения, поэтому, конечно, предпосылок нет", - приводит его слова Sputnik Грузия.

Ранее Саакашвили на судебном заседании сообщил, что, активность грузинской оппозиции поможет правящей партии "Грузинская мечта" продержаться у власти лишь полтора месяца. По его мнению, после этого должно быть организовано правительство национального согласия и состояться внеочередные выборы.