Минсельхоз Грузии: дефицита продуктов в стране нет

21 мар. 16:48

Глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия заверил, в стране нет дефицита продовольствия и рисков в этом направлении.

В Грузии с начала марта начался ажиотажный спрос на базовые продукты - соль, сахар, крупы, масло. Население испугалось дефицита на фоне ситуации на Украине.

"Все мы видели некоторый ажиотаж вокруг сахара, который был вызван лишь тем, что определенная часть населения делала совершенно ненужные покупки для создания запасов. И сахар, и все необходимые продукты завозятся в страну, задержек в этом процессе нет", - уточнил в понедельник Шамугия на брифинге после заседания правительства.

Министр добавил, что увеличение объема закупок приводит к задержкам в цепочке поставок, поэтому в некоторых магазинах могут быть временные задержки с подачей продуктов, но в течение нескольких дней продукты поступят на прилавки.

Шамугия напомнил, что Грузия не импортирует сахар из России или Украины, кроме того в стране есть запас муки и пшеницы.