Россия и Иран обсудят сотрудничество в банковской сфере

21 мар. 16:46

В ближайшие время официальные лица России и Ирана проведут встречу, на которой обсудят банковское и финансовое сотрудничество. Об этом сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

"Что касается банковского и финансового сотрудничества, официальные лица банковской сферы двух стран находятся в постоянном контакте друг с другом. В ближайшее время запланирована личная встреча официальных лиц двух стран для решения возможных проблем", - цитирует дипломата ТАСС.

Джалали также отметил, что стороны пытаются согласовать проведение заседания совместной комиссии по сотрудничеству в экономике, где будут приняты новые решения. По его словам, РФ и Иран собираются обменяться визитами официальных лиц, чтобы обсудить сотрудничество в различных сферах.