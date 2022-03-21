Пожар вспыхнул на одном из заводов в Павлодаре

21 мар. 16:39

В Павлодаре из-за повышения температуры в системе газоходов загорелся Казахстанский электролизный завод, сообщает пресс-служба организации.

Инцидент произошел 20 марта. Возгорание вспыхнуло в системе газоочистной установки цеха по производству электродов завода. "В системе газоходов повысилась температура, в результате чего началось тление, которое перешло в горение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что прибывшие к месту происшествия пожарные потушили огонь, сотрудники с места пожара были эвакуированы.

"Служба ТБ незамедлительно вызвала машину скорой медицинской помощи для проверки состояния здоровья сотрудников. Случаи отравления продуктами горения среди персонала не выявлены", - добавили в АО.

