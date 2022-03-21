Центробанк устанавливает обязательные резервные требования для банков

21 мар. 16:02

Банк России с 1 апреля установит обязательные резервные требования и коэффициенты для расчета резервируемых обязательств банками.

Согласно информации на сайте регулятора, для банков с универсальной лицензией, а также небанковских кредитных организаций устанавливаются единые нормативы обязательных резервов в размере 2% по всем категориям обязательств в рублях и в иностранной валюте.

Для банков с базовой лицензией обязательные резервы составят 1% по всем категориям обязательств в рублях и 2% по всем категориям обязательств в иностранной валюте.