Допинг лишил российскую спортсменку олимпийского золота

21 мар. 15:54

Независимый дисциплинарный орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике дисквалифицировал российскую спортсменку Елену Лашманову, которая в 2012 году стала олимпийской чемпионкой в Лондоне в спортивной ходьбе.

Решение о дисквалификации легкоатлетки принято после изучения данных московской антидопинговой лаборатории. На изучение были отправлены пробы, взятые с 18 февраля 2012 года по 3 февраля 2014 года.

Лашмановой придется вернуть золотую медаль Игр-2012, а также золото чемпионата мира 2013 года в Москве. Срок ее наказания начинается с 9 марта 2021 года и рассчитан на два года.