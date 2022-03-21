Туристы забронировали Сочи на 80%

21 мар. 15:38

У путешественников наблюдается повышенный спрос на летний отдых в Сочи, забронировано около 80% отелей, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Ранее замглавы Сочи Инна Петухова заявила, что в текущем году город посетят порядка семи млн туристов.

"Мы видим повышенный спрос на летний период на санаторно-курортное лечение, номерной фонд многих здравниц уже сейчас забронирован на летний сезон порядка 80%", - сказано в релизе.

В пресс-службе отметили, что большой популярностью пользуются отели категории 4 и 5 звезд.