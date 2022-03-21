В Шереметьево в простой переведены 20% сотрудников

21 мар. 15:37

Международный аэропорт Шереметьево перевел в режим простоя 20% сотрудников, ранее в СМИ сообщалось, что доля таких сотрудников вдвое больше.

"Доля персонала группы компаний "Международный аэропорт Шереметьево", который был переведен в режим простоя, существенно ниже указанных в ряде СМИ 40%, она составляет 20%. Доля сотрудников различных подразделений аэропорта и дочерних компаний АО "МАШ", переведенных в данный режим работы, варьируется в зависимости от загрузки и снижения объемов производственной деятельности каждого конкретного предприятия. Из штатного расписания ГК МАШ также исключаются все вакантные единицы", - сообщила ТАСС директор дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Она уточнила, что загрузки аэропорта сократилась на 70%, количество сотрудников в простое в дочерних компаниях аэропорта варьируется в зависимости от снижения объемов нагрузки.

Во Внуково в понедельник рассказали, что не планируют сокращать персонал или менять график работы сотрудников из-за санкций Запада.