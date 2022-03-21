В Иране рассказали, когда заключат соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли

21 мар. 15:36

Иран может подписать полноформатное соглашение о зоне свободной торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2023 году. Об этом заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали.

Он подчеркнул, что технические аспекты вопросов могут быть решены в короткие сроки. "Конечно, интервал между договаривающимися сторонами может корректировать период переговоров. Это может повлиять на общую продолжительность переговоров, поэтому если договаривающиеся стороны будут продолжать свои встречи регулярно, мы надеемся добиться хороших результатов в следующем году", - цитирует дипломата ТАСС.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также отметил, что стороны уже приступили к переговорам по списку товаров, подпадающих под действие соглашения о свободной торговле. По его словам, для завершения соглашений предстоит провести еще несколько раундов переговоров.