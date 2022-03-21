В Словакии заявили, что страна почти полностью зависит от нефти из России

21 мар. 15:27

Глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что страна почти полностью зависит от российских нефти и газа, от которых сложно отказаться.

"Я думаю, политически этот вопрос находится на столе. Получая энергоносители из России, мы продолжаем предоставлять средства России, это нужно остановить. Я говорю от имени Словакии - это очень трудно, потому что в ситуации, при которой вы зависите от поставок из России почти на 100%, когда речь идёт о нефти, и на 85% - о газе, нужно немного больше времени на это. Но политически это тот шаг, который должен оставаться на столе", - приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что ожидает открытую дискуссию по этой теме, когда приедет президент США Джо Байден.