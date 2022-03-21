ЕС передаст Украине 1 млрд евро на закупку оружия

21 мар. 15:20

В понедельник, 21 марта, на встрече министров иностранных дел стран-членов Европейского союза будет принято решение о выделении дополнительного 1 млрд евро Украине для закупок оружия. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.



"В отношении поставок оружия мы видим, что нужна дополнительная поддержка, поэтому мы сегодня примем политическое решение, что мы с европейской стороны увеличим поддержку на дополнительный миллиард, чтобы Украина могла сама закупать оружие", - заявила Бербок в преддверии встречи.



Глава внешнеполитического ведомства также сообщила, что ФРГ будет работать над тем, чтобы в случае закупок Украиной оружия у немецких производителей, "это могло произойти как можно быстрее". Министр уточнила, что по соображениям безопасности детали поставок публично озвучиваться не будут, передает РИА Новости.