Мишустин: правительство дополнительно поддержит морские контейнерные перевозки

21 мар. 14:53

Правительство РФ вводит дополнительные меры государственной поддержки для компаний, занимающихся морскими контейнерными перевозками по Северному морскому пути.

На совещании в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в условиях антироссийских санкций крайне важно не прекращать активное развитие Севморпути. "Спрос бизнеса на такие маршруты есть. Чтобы повысить их экономическую привлекательность, правительство вводит дополнительные меры государственной поддержки контейнерных перевозок", - объявил он.

По словам Мишустина, российские судоходные компании, выполнившие в течение года не менее двух круговых рейсов, "смогут рассчитывать на специальные субсидии". На эти цели в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено по 560 млн рублей ежегодно.