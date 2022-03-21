В Росздравнадзоре рассказали о росте цен на жизненно необходимые лекарства

21 мар. 14:40

Цены на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, за прошедший месяц выросли в среднем на 2%, при этом некоторые из препаратов из списка подорожали на 40%, сообщил заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья в понедельник.

Он добавил, что рост произошел в пределах зарегистрированных отпускных цен.

По словам Пархоменко, цены на лекарства, не входящие в данный список, в среднем выросли на 5,7%.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил сегодня, что все фармацевтические компании подтверждают продолжение поставок лекарственных препаратов в страну.