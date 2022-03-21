В Дагестане зафиксированы факты необоснованного повышения цен на товары

21 мар. 14:36

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал руководителей органов власти республики обращать внимания не попытки создания ажиотажа и искусственного повышения цен на товары.

"Мы продолжаем обращать внимание на вопросы роста цен на продовольственные товары. Они действительно выросли по ряду позиций. Не только на уровне республики, но и на уровне всей страны. Мы продолжаем фиксировать факты необоснованного повышения цен на товары, а также лиц, которые за этим стоят, пытаясь наживаться на сложных ситуациях", - приводит его слова "Интерфакс".

Он также отметил, что большую роль в этом вопросе играют массовые медиаресурсы.

"Недопустимы публикации недостоверных и непроверенных фактов. Необходимо разъяснять причину изменений цен. В частности, что часть изменений вызваны сезонными факторами", - добавил Меликов.