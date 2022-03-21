ЕАЭС увеличит порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах

21 мар. 14:48

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) повысят порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сообщил на совещании со своими заместителями премьер-министр России Михаил Мишустин.

"По предложению России в ЕАЭС будет повышен порог беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах с нынешних 200 до 1 тыс евро", - цитирует его ТАСС.

При этом глава правительства отметил, что требования к весу посылки не изменятся и составят не больше 31 кг.

По словам Мишустин, Совет Евразийской экономической комиссии уже одобрил это решение, оно будет действовать до 1 октября 2022 года.