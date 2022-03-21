В Краснодаре мужчина закупил продукты на фальшивые деньги

21 мар. 14:14

Житель Краснодара сбыл в продуктовом магазине поддельные пять тысяч рублей, ему грозит реальный тюремный срок.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили, что в полицию обратился представитель банка - во время инкассации была обнаружена фальшивая 5-тысячная купюра.

Правоохранители установили личность и местонахождение предполагаемого сбытчика фальшивки. Им оказался 33-летний местный житель. Он признался, что купил поддельную купюру в интернете и намеренно сбыл ее в продуктовом магазине.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте фальшивых денег, подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.