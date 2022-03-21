Саакашвили: фильм "Слуга народа" с Зеленским в главной роли основан на этапах моего президентства

21 мар. 14:09

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в ходе сегодняшнего судебного процесса по делу о хищении бюджетных средств, что судья сам смотрит фильм "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.

По его словам, этот сериал основан на этапах его президентства в Грузии. "Во вчерашней серии говорилось, что Саакашвили снизил налоги, увеличил бюджет в 11 раз. Я увеличил бюджет, а меня обвиняют в его растрате. Фильм Зеленского во многом основан, как мне сказал сам сценарист, на этапах моего президентства", - отметил экс-глава государства.

"Представьте, через несколько лет они доберутся до Зеленского и скажут ему, ну и что, что вы спасли свою страну, та футболка, которую была на вас одета - это растрата госсредств", - добавил Саакашвили.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. 20 ноября бывший президент Грузии был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. В ночь на 30 декабря его перевезли из военного госпиталя в Гори в тюрьму 12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания.