Новак: отказ США и Британии от нефти мало затронул Россию

21 мар. 14:02

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что влияние решения Вашингтона от Лондона отказаться от импорта нефти и нефтепродуктов из России незначительное, поставки были небольшими.

"США и Великобритания приняли решение об отказе от поставок российских энергетических ресурсов. Это нас в меньшей степени коснулось, потому что мы туда очень мало поставляли. Что касается США, мы поставляли туда 3% всего своего экспорта по нефти и 7% - по нефтепродуктам", - цитирует Новака РИА Новости.

Он также подчеркнул, что, добыча нефти и газа, несмотря на санкции, осуществляется в полном объеме.

"У нас в настоящее время работает в полном объеме добыча нефти, газа. За два месяца - январь-февраль - у нас показатели даже лучше, чем прошлогодние", - сказал вице-премьер.