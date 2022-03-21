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РЖД отменили масочный режим в поездах и на вокзалах

РЖД отменили масочный режим в поездах и на вокзалах

РЖД разрешили пассажирам не носить маски в поездах дальнего следования и на вокзалах.

"Маски сброшены - снимаются ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах. Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах российских железных дорог", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Также снимается требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах можно не носить маски и не соблюдать социальное дистанцирование.

Дезинфицирование подвижного состава и помещений вокзалов продолжится, уточнили в РЖД.

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