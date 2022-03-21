РЖД отменили масочный режим в поездах и на вокзалах

РЖД разрешили пассажирам не носить маски в поездах дальнего следования и на вокзалах.
"Маски сброшены - снимаются ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах. Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах российских железных дорог", - сообщили в пресс-службе перевозчика.
Также снимается требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах можно не носить маски и не соблюдать социальное дистанцирование.
Дезинфицирование подвижного состава и помещений вокзалов продолжится, уточнили в РЖД.