РЖД отменили масочный режим в поездах и на вокзалах

21 мар. 13:54

РЖД разрешили пассажирам не носить маски в поездах дальнего следования и на вокзалах.

"Маски сброшены - снимаются ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах. Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах российских железных дорог", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Также снимается требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах можно не носить маски и не соблюдать социальное дистанцирование.

Дезинфицирование подвижного состава и помещений вокзалов продолжится, уточнили в РЖД.