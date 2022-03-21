Визит Джонсона в Киев может говорить о скором мире на Украине

Руководители США и Британии решили перестать издалека наблюдать за кризисом на Украине и посетить Киев, а также Варшаву. Какую цель преследуют Борис Джонсон и Джозеф Байден, и могут ли их визиты повлиять на российскую спецоперацию, попробуем подумать вместе.

В конце этой недели, а именно 25 марта в столицу Польши приедет лидер Западного мира. Джозеф Байден проведет встречу со своим польской коллегой Анджеем Дудой. Тема переговоров – Украина. Этот же вопрос Байден собирается обсудить с лидерами натовских стран. 24 марта в Брюсселе он увидится с руководителями государств Альянса, а затем "большой семерки ". Сегодня же президент США посовещается по телефону с лидерами Франции, Италии, Германии и Британии. Очевидно, эти встречи преследуют две основные цели: показать единство и еще больнее наказать Россию.

В западных СМИ периодически запускаются утки о том, что после Украины Владимир Путин возьмется за Прибалтику и будет освобождать русских в Латвии и Эстонии. Также распространяют страшилки, что Россия может ударить по Польше, если Варшава будет чересчур усердствовать в оказании военной помощи Украине. Верит ЦРУ этим слухам или нет, но Байден уже не первый раз предупреждает, что в случае вторжения России в страну НАТО Альянс даст коллективный отпор.

"Президент подтвердит нашу непоколебимую приверженность союзникам по НАТО и защите каждого дюйма территории НАТО", - говорят в Белом доме. Согласно статье 5 договора о НАТО, нападение на одну из стран значит нападение на всех.

Второй мотив переговоров между США и Европой – принятие новых санкций. Если верить верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю, ЕС уже исчерпал все возможности по экономическим ограничениям. В запасе у Европы остались лишь поставки нефти и газа. Агентство "Рейтер" сегодня передавало, что Европа готовит пятый пакет антироссийских санкций. Страны Прибалтики, особенно Литва, по данным агентства, настаивают на введении нефтяного эмбарго против России. Это не просто слухи, а вполне реальная тема для внутриевропейских переговоров. Боррель сегодня подтвердил, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят санкции против нефтяной отрасли России.

Другой вопрос, пойдут ли европейцы на столь решительные меры, когда цены на нефть и газ и так бьют рекорды. Против эмбарго выступает Германия, главный экономический центр Европы. На выходных свою решительную позицию высказал глава Deutsche Bank. Комментируя слухи о возможной остановке прокачки газа по "Северному потоку-1", господин Кристиан Зевинг сказал, что такие меры приведут "к серьезным проблемам с энергоснабжением и значительному повышению цен в нашей стране". Негодование Германии понятно. Больше половины ее импорта газа (62%) приходится на Россию. У Польши (64%) и Латвия (76%) ситуация хуже, но, видимо, руководители этих стран готовы оставить население без электричества лишь бы наказать ненавистный Кремль.

Что касается нефтяной отрасли, то здесь зависимость Европы ниже, чем по газу: 27% процентов всего импорта ЕС завязано на Россию. Однако, учитывая, что найти быструю альтернативу будет сложно, а страны Персидского залива, несмотря на просьбу Джонсона и Байдена, не спешат наращивать добычу, избавиться от российской нефти будет крайне сложно. Все-таки человечество ничего не изобрело выгоднее, чем нефть и газ по трубопроводам. На создание новых труб из Ближнего Востока и Африки уйдут годы. Маршруты их прокладки нестабильные, а доставлять сжиженный газ из Катара и США дороже. К тому же нужно строить новые терминалы по приему такого газа. Одним словом, сплошные расходы. Даже если США сами отказались от импорта российской нефти, склонить Германию и другие европейские страны к этому будет крайне трудно.

Учитывая все эти тонкости, из двух тем – нефтяное эмбарго и защита стран НАТО – вторая задача выглядит жизнеспособнее. Тем более что у России нет планов нападения на Прибалтику и Польшу. Демонстрация единства нужна лидерам США, Франции и Британии, чтобы поднять свои рейтинги в глазах недовольного инфляцией населения и перенаправить их гнев на действия России на Украине.

В начале мы затронули тему визита Джонсона в Киев. Пока что это неподтвержденная информация, и ее со ссылкой на правительственные круги Британии распространила газета Daily Mail. Конкретную дату не называют. Визит Джонсона в Киев смотрится странно. Казалось бы, неделю назад там побывали премьеры Польши, Чехии и Словении, и вопросы безопасности не сильно их беспокоили, но за неделю ситуация на фронте поменялась.

Российские войска ведут успешные бои в пригородах Киева, и там снова ввели комендантский час. Если Джонсон действительно собирается в Киев, то, возможно, у него есть секретная информация о том, что скоро наступит тишина. Не исключено, что посредничество турецкого президента Реджепа Эрдогана, несмотря на грохот снарядов, продвигается, и он уговорил украинского коллегу Владимира Зеленского принять условия Владимира Путина. Если это так, то не исключено, что к визиту Джонсона Киев и Москва подпишут, либо временное гуманитарное перемирие, либо уже окончательное соглашение о мире.