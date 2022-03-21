В России не собираются вводить мораторий на начисление пеней по ЖКУ

21 мар. 13:40

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России не рассматривает вопрос введения моратория на начисление пеней за долги на ЖКУ. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

"В настоящее время размер пеней и рассрочки по оплате коммунальных услуг, а также рассрочка по оплате прибора учета зависят от ключевой ставки Центрального банка", - добавил министр.

Файзуллин также рассказал, что в настоящее время рассматривает предложение о том, чтобы при расчете пеней и рассрочки использовать ключевую ставку, актуальную на 27 февраля 2022 года, то есть 9,5%.

Напомним, ранее Центробанк России принял решение повысить с 28 февраля ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых.