Власти планируют скорректировать программы льготной ипотеки в России

21 мар. 13:17

Минстрой, Минфин и Центробанк РФ готовят предложения по корректировке всех льготных ипотечных программ в России.

Корректировка программ льготной ипотеки предусмотрена в рамках разрабатываемого плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в текущих условиях.

"Сегодня министерство строительства и ЖКХ РФ под руководством курирующего вице-премьера Марата Хуснуллина вместе с Минфином России и Центральным банком России готовят предложения по корректировке всех льготных программ с точки зрения сроков, условий и возможных преференций для того, чтобы поддержать граждан и обеспечить для них возможность улучшения жилищных условий", - пояснил в понедельник министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.