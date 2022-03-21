В Армении студент стал жертвой обрушения дома

21 мар. 13:06

В результате взрыва и обрушения пристройки частного дома в Ереване погиб 19-летний студент Арам Овникян.

Трагедия произошла около 07:00 по местному времени. Взрыв почти полностью разрушил пристройку, основная часть дома в целом не пострадала.

Как сообщил представитель компании "Газпром Армения" Рубен Акопян, основной дом, в пристройке которого жил юноша, газифицирован, но в своей комнате он использовал обычный баллон, который был подключен к газовой колонке. Использование газобаллонного оборудования не регулируется компанией "Газпром Армения", это прерогатива государственных инспекционных органов, пишет Sputnik Армения.

Он также отметил, что произошла утечка газа, о чем свидетельствует белый след на корпусе баллона. Колонку в результате взрыва отбросило в сторону на несколько метров.