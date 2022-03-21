В Казахстане объяснили скопление фур на границе с Россией

21 мар. 12:54

Скопление грузовиков на казахстанско-российской границе связано с погодными условиями, объяснил министр торговли Казахстана Бахыт Султанов.

"На Погранпунктах Маштаково/Сырым скопилось много фур, ожидающих въезд в Казахстан. И уже появлялись сообщения, что, якобы, то ли Россия, то ли Казахстан не пропускают грузы. Однако причиной скопления машин стали сложные погодные условия последних нескольких недель", - отметил он.

В приграничной зоне почти 10 дней были бураны, дороги закрывались из-за гололеда, затем погода улучшилась и сотни фур, пережидавших закрытие трасс, практически одномоментно оказались на подъезде к российскому погранпункту. Так образовалась многокилометровая очередь.

"Сейчас дороги открыты и расчищены, пропуск машин идет в штатном режиме", - отметил Султанов.