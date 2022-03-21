Песков: возможное эмбарго на российскую нефть "ударит по всем"

21 мар. 12:50

Решение Евросоюза ввести эмбарго на поставки российской нефти, в том случае, если оно будет принято, серьезно повлияет на мировой рынок, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это ухудшит энергобалансы в Европе и ударит по всем. "Действительно, насколько мы знаем, тема эмбарго на поставки [российской] нефти активно обсуждается. Эта тема очень сложная, потому что такое эмбарго повлияет, причем повлияет очень серьезно, вообще на мировой нефтяной рынок", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать возможность таких санкций и их вероятные последствия.

"Европейцам придется тяжело. Наверное, это решение, которое ударит по всем", - констатировал представитель официальной Москвы.