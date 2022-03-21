В Минздраве объяснили, с чем связан недостаток лекарств в России

21 мар. 12:48

В министерстве здравоохранение рассказали, чем обусловлен возможный недостаток лекарств в аптеках.

Как отметил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, дефицит связан не с прекращением поставок лекарственных препаратов и комплектующих, а с повышенным спросом со стороны медицинских организаций и рядовых потребителей.

Комменитруя задержки контрактования лекарств или неисполнение обязательств по контрактам, замглавы ведомства указал на то, что они связаны преимущественно с логистическими сложностями. "Прежде всего, типологически то, что мы видим сейчас в плане либо задержки контрактования, либо неисполнения обязательств по уже заключенным контрактам, касается преимущественно логистических сложностей", - цитирует Глаголева РИА Новости.