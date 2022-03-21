Зеленский призвал Германию отказаться от энергоресурсов из РФ

21 мар. 12:29

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Германии отказаться от российских энергоресурсов, закрыть порты и не поставлять товары в Россию.

"Немцы, вы имеете силу, Европа имеет силу. Без торговли с вами, без ваших компаний и банков у России не будет денег", - сказал он.

"Закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов", - обратился украинский лидер к руководству страны.

Напомним, что ранее Министр экономики ФРГ Роберт Хабек отмечал, что страна пока не обеспечена газом в достаточной степени для того, чтобы отказаться от российских поставок к следующей зиме.