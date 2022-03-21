РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Зеленский призвал Германию отказаться от энергоресурсов из РФ

Зеленский призвал Германию отказаться от энергоресурсов из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Германии отказаться от российских энергоресурсов, закрыть порты и не поставлять товары в Россию.

"Немцы, вы имеете силу, Европа имеет силу. Без торговли с вами, без ваших компаний и банков у России не будет денег", - сказал он.

"Закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов", - обратился украинский лидер к руководству страны.

Напомним, что ранее Министр экономики ФРГ Роберт Хабек отмечал, что страна пока не обеспечена газом в достаточной степени для того, чтобы отказаться от российских поставок к следующей зиме.

2475 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version