В Госдуме считают, что бидон - хорошая замена тетрапака для молока

21 мар. 12:23

Молоко в России можно разливать в пластиковые и стеклянные бутылки, а также в бидоны, такая упаковка может стать альтернативой тетрапаку, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина, пишет РИА Новости.

Газета "Ведомости" написала о вероятной проблеме с поставками соков и молока в российские магазины из-за нехватки тары для хранения такой продукции. Некоторые участники рынка сообщили о дефиците тетрапака и картона.

"Некоторый запас тетрапака в России есть, и это дает возможность переориентироваться в вопросе упаковки, дает люфт для замещения, также ищем параллельных поставщиков", - отметила Школкина.

Кроме того, она напомнила, что существуют и другие виды упаковки. "Но и раньше молоко и соки разливались не только в тетрапак, но и в пластиковые и стеклянные бутылки, молоко продается и в полиэтиленовой упаковке. Обращаю внимание: молоко – есть. А упаковку можем делать другую, как вариант – ставить автоматы – "молокоматы". Да и бидоны - тоже хорошая тара", - заявила зампред комитета Госдумы.