Российские магазины лишились консоли Sony PlayStation 5

21 мар. 12:16

Игровая приставка Sony PlayStation 5 исчезла с продажи онлайн-магазинов России, она больше не доступна для заказа и покупки.

Консоль, которая до сих пор оставалась дефицитом, пропала из крупных торговых сетей. Так, в "Эльдорадо" на странице консоли сообщили о прекращении приема заявок, в "М.Видео" ограничили плашкой "Скоро в продаже" и неактивными страницами товара. На сайтах "Ситилинка" и ДНС PlayStation 5 невозможно найти через поиск.

Напомним, компанияSony прекратила поставки игровых приставок в Россию. Консоли, предназначенные для российского рынка, будут перераспределены в другие страны.