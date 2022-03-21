ВЦИОМ: свыше половины россиян верят в удачу

21 мар. 12:13

Большинство россиян верит в удачу и в том, что ее можно привлечь или отпугнуть, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более половины россиян скорее верят в удачу (54%), скорее не верят 42%. В первой группе чаще оказывались оптимисты (63% представителей этой группы верят в удачу), во второй - пессимисты (52%)", - говорится в результатах опроса.

Молодые люди 18-24 лет чаще верят в удачу (61%), люди старше 60 лет - не верят (50%).

Среди тех, кто верит в удачу, 73% уверены - на нее можно повлиять. Чтобы сохранить удачу, нужно больше работать - 21%, быть оптимистом - 15%, проявлять инициативу - 11%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 13 декабря 2021 года, в нем приняли участие 1,6 тыс россиян, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.