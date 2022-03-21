Латвия готовится запретить российским судам заходит в свои порты

21 мар. 11:56

Правительство Латвии собирается ввести запрет на заход российских вузов в латвийские порты. Об этом сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

По его словам, несмотря на санкции, введенные в отношении российских и белорусских компаний, движение грузов все еще происходит. Согласно самым пессимистичным прогнозам, в Вентспилсском порту снижение грузооборота составит две трети, в Риге примерно 45%, в Лиепае 20-30%.

Как отметил Линкайтс, ведомство призвало администрацию портов не пускать суда под российским флагом, однако этого не происходит. "Суда под российским флагом продолжают заходить в латвийские порты, что, на мой взгляд, неприемлемо, поэтому мы готовим соответствующие решения в правительстве", - цитирует его "Грузия Online".