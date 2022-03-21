Антироссийские санкции лишат Британию национального блюда

21 мар. 11:46

Великобритания может лишиться одного из главных национальных блюд страны - жаренные во фритюре картофель и рыба, причины – ситуация на Украине и санкции против России, сообщает издание Daily Mail.

Как заявил газете глава Национальной федерации производителей рыбы Эндрю Крук, кафе, где подают "фиш-энд-чипс", могут остаться без подсолнечного масла и рыбы. По словам авторов статьи, половина всех запасов подсолнечного масла получало Королевство из России и Украины.

"От 30 до 40% рыбы, продаваемой в таких кафе, поступает из России. Если мы не договоримся, возникнут большие проблемы, потому что плана "Б" просто нет", - сказал Крук.

Кроме того, он сообщил, что почти половина всех заведений, где готовят "фиш-энд-чипс" (около 3 тыс кафе) могут закрыться. По его мнению, назревающий кризис, наложившийся на последствия COVID-19, "вымотал людей". "Это блюдо всегда считалось дешевой едой. Некоторые магазины полагались на огромные порции, чтобы получить прибыль, но они больше не могут этого делать, так как стоимость порции будет непомерно высока", -заключил Крук.