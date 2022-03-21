Дагестан сохранит финансирование начатых строительных объектов

21 мар. 11:34

Власти Дагестана намерены сохранить финансирование всех начатых в регионе строительных проектов, несмотря на внешние санкции, информирует пресс-служба министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.

Уточняется, что реализации строительных объектов будет способствовать замещение иностранных стройматериалов отечественными. "Строительство в республике должно продолжаться усиленными темпами, особенно в рамках реализации государственных программ. Финансирование всех начатых объектов и реализация текущих программ сохранится", - сказал глава ведомства Артур Сулейманов, передает ТАСС.