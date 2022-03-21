В России выявили свыше 28 709 тыс случаев COVID-19

21 мар. 11:33

В России за минувшие сутки выявили 28 709 новых случаев коронавируса.

В Петербурге новых случаев 1 352, в Москве - 771, в Подмосковье - 367. В Краснодарском крае - 564, в Ставропольском крае - 185, в Крыму - 329, в Дагестане - 79, в Кабардино-Балкарии - 47, в Адыгее - 73, в Карачаево-Черкесии - 40, в Северной Осетии - 19, в Ингушетии - 32, в Чечне - 14.

Общее число случаев инфицирования в России достигло 17 611 401.

Госпитализирован за сутки 2 187 человек, выписаны 61 938 пациентов. С начала пандемии выздоровело 16 271 880 человек.

Умерли за сутки 409 пациентов, за все время - 364 901.