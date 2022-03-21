В России отказались от продажи электроники в кредит и рассрочку

21 мар. 11:08

Российские торговые сети отказались от продажи техники в рассрочку, некоторые также закрыли продажи в кредит, пишут "Известия" со ссылкой на близкие к сетям источники.

Рассрочек больше нет в "М.Видео - Эльдорадо", ни рассрочку, ни кредит нельзя оформить в монобрендовой сети Apple re:Store.

Бизнес принял такое решение на фоне повышения ключевой ставки ЦБ и волатильности курсов валют. На фоне подорожания гаджетов бизнесу накладно давать покупателю рассрочку или кредит.

"Это один из вариантов промо, в рамках которого ритейлер берет на себя расходы по обслуживанию кредита. В текущей ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных промомеханик - один из способов сдерживания розничных цен", - сообщила представитель "М. Видео - Эльдорадо" Валерия Андреева.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что есть вероятность того, что рассрочки, которые совместно предоставляли ритейлеры и производители, не вернутся в магазины электроники в России еще несколько лет. Он пояснил, что рассрочка это скрытая скидка, которую в сложившейся ситуации бизнес позволить себе не может, иначе это приведет к еще большему росту цен на не охваченную промоакциями бытовую технику и электронику.

Также вопрос рассрочек и кредитов вскоре может стать неактуален - у продавцов останется не так уж много дорогой техники, из-за приостановки поставок в Россию.