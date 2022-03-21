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На этой неделе Байден посетит саммиты ЕС, НАТО и G7 в Европе

На этой неделе Байден посетит саммиты ЕС, НАТО и G7 в Европе

Президент США Джо Байден 23 марта вылетит в Европу. В Брюсселе американский лидер примет участие в ряде саммитов.

"На этой неделе президент Байден после встреч в Брюсселе с нашими союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского союза отправится в Польшу, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и наложить серьезные и беспрецедентные издержки на Россию", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

В Польше 25 марта Байден встретится с польским президентом Анджеем Дудой.

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