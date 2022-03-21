Единая система блокировки спама появится в России к лету

21 мар. 10:28

В России к 1 июня может появиться новая система блокировки спам-звонков и СМС, пишут "Известия".

Меморандум о создании системы блокировки нежелательных звонков и сообщений был подписан Федеральной антимонопольной службой ФАС и представителями мобильных операторов МТС, "МегаФон", "Билайн", Tele2 прошлым летом. Нововведение позволит абоненту пожаловаться на рекламу на сайте ФАС или на сайте оператора, и в течение 72 часов номер будет заблокирован.

Форма обращения по поводу авторов рассылок будет запущена во втором квартале 2022 года, добавили в ФАС.

В ведомстве пока не пояснили, как будут проверяться номера потенциальных авторов рассылок, чтобы не столкнуться со злоупотреблениями.