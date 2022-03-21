Собянин сообщил о решениях по стабилизации экономики Москвы

21 мар. 10:06

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ключевых решениях последней недели по стабилизации экономики столицы.

Так, по его словам, благодаря указу президента РФ о наделении глав регионов дополнительными полномочиями по обеспечению стабильности экономики и поддержке граждан, Москва получила право максимально гибко и оперативно управлять бюджетом и государственными закупками.

Далее Собянин отметил, что речь идет о праве продлевать сроки уплаты налогов, взносов, сборов и авансовых платежей; вкладывать средства в антикризисные мероприятия сверх утвержденного объема расходов в законе о бюджете; перекладывать средства с одной бюджетной статьи на другую; заниматься срочными закупками для госнужд, в т.ч. у единственного поставщика.