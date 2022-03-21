Европа уже месяц по максимуму закупается газом из России

21 мар. 9:49

В понедельник объем транзита российского газа через Украину ожидается на уровне, близком к максимальному, согласно контрактным обязательствам "Газпрома".

По данным "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ), заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 21 марта составляют 105,1 млн кубометров (максимум - 109,6).

С конца февраля, с начала российской спецоперации на Донбассе, транзит газа через украинскую территорию держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома", он незначительно снижался лишь пару дней на прошлой неделе. Это происходит, несмотря на постоянные заявления европейских чиновников о необходимости снизить зависимость от российского газа.

Отметим, что отопительный сезон в Европе подходит к концу, однако отбор газа из хранилищ, опустевших в феврале до многолетних минимумов, может продолжаться еще месяц.