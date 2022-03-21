В Киеве сообщили, когда возобновятся переговоры с Москвой

21 мар. 9:43

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры с российской делегацией продолжатся 21 марта.

"Да, конечно. Завтра утром. Следующий раунд. До этого шла крайне интенсивная работа в рабочих подгруппах", - сказал он украинскому изданию "Страна", пишет РИА Новости.

Напомним, первый раунд диалога Москвы и Киева состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси. После стороны виделись 3 марта в Беловежской Пуще и 7 марта в Брестской области. В настоящее время участники переговорного процесса контактируют в формате видеосвязи.