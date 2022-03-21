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США могут ввести новые санкции против России

США могут ввести новые санкции против России

США могут расширить введенные против России санкции, сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

По его словам, в санкционный пакет может быть включено больше банков и незатронутых секторов российской экономики, связанных с энергоносителями.

Сингх пояснил, что ограничения могут коснуться "стратегически важных направлений российской экономики". "В основном речь идет о нефти и газе, но есть и другие сектора. Я не хочу их конкретизировать, но думаю, что [президент РФ Владимир] Путин знает, о чем речь", - приводит слова директора Национального экономического совета Белого дома ТАСС.

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