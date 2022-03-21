США могут ввести новые санкции против России

21 мар. 9:38

США могут расширить введенные против России санкции, сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

По его словам, в санкционный пакет может быть включено больше банков и незатронутых секторов российской экономики, связанных с энергоносителями.

Сингх пояснил, что ограничения могут коснуться "стратегически важных направлений российской экономики". "В основном речь идет о нефти и газе, но есть и другие сектора. Я не хочу их конкретизировать, но думаю, что [президент РФ Владимир] Путин знает, о чем речь", - приводит слова директора Национального экономического совета Белого дома ТАСС.