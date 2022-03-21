Авария на ТЭЦ оставила жителей Петропавловска без Наурыза

21 мар. 9:33

В Петропавловске накануне вечером произошло обрушение на ТЭЦ-2, в результате жители города остались не только без тепла, но и без праздничной программы, пишет Sputnik Казахстан.

"В связи с ЧП, произошедшем на Петропавловской ТЭЦ-2, программа празднования Наурыз мейрамы в областном центре будет скорректирована. Дневная программа в силе. Вечерняя программа отменяется", - сообщает областное управление культуры.

Таким образом, не состоится Оpen air "Наурыз көңілді кешінде" c участием Нурлана Абдуллина, группы "Асыл", Даурена Оразбекова (ADAM).

Причина обрушения на ТЭЦ выясняется, также неизвестно есть ли в результате ЧП пострадавшие.

Ведутся работы, чтобы максимально быстро вернуть пострадавшим горожанам тепло в дома.