Молдавия откроет часть воздушного пространства для гражданской авиации

21 мар. 9:29

Молдавия с 21 марта открывает часть своего воздушного пространства для гражданской авиации, информирует Управление гражданской авиации республики.

Уточняется, что начиная с 12:00 (13:00 мск) часть национального воздушного пространства будет открыта для использования гражданской авиацией, что позволит возобновить регулярные пассажирские перевозки. "Учитывая, что воздушное пространство Украины остается закрытым и полеты в северном, южном и восточном направлениях выполняться не могут, они будут осуществляться через территорию Румынии", - приводит сообщение ТАСС.