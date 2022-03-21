Зеленский рассказал о возможных переговорах с Москвой в Израиле

21 мар. 9:23

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с российской стороной можно организовать в Иерусалиме.

По словам украинского лидера, премьер Израиля Нафтали Беннет хочет стать посредником в организации переговоров между Москвой и Киевом.

"Мы благодарны за эти усилия, чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией. Возможно, в Иерусалиме - это правильное место для того, чтобы найти мир", - цитирует Зеленского РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили, что Беннет в телефонном разговоре с Путиным предложил посредничество в целях приостановки военных действий.