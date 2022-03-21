Туроператоров предостерегли от заявлений о росте цен

21 мар. 8:25

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала туроператорам "Мультитур" и "Дельфин", а также группе компаний Atelika Hotel Group предостережения в связи с их заявлениями о том, что стоимость летнего отдыха в России подорожает. ФАС напоминает, что подобные заявления нарушают Закон о защите конкуренции.

Уточняется, что прогноз роста цен может быть воспринят в российских субъектах, где предоставляют туристические услуги, как руководство к действию, а это в свою очередь может привести к необоснованному увеличению цен и ажиотажному спросу на такие услуги.