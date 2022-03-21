В РФ могут запретить вывески на иностранных языках

21 мар. 7:17

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев заявил о необходимости запретить в стране коммерческие вывески на иностранных языках. Соответствующие предложения он направил на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максима Шаскольского.

Он отметил, что русский является единственным государственным языком в РФ. Далее парламентарий обратил внимание на то, что русский язык используется для общения с клиентами, ведения коммерческого документооборота и т. д.

"Вывески же на иностранных языках, не всегда информативны для россиян, а также нивелируют статус государственного русского языка", - передает RT.

В этой связи Хамзаев указал на возможность обсуждения внесения изменений в законодательство и правовые нормы, которые обязывают зарубежные и российские предприятия, работающие в России, использовать на вывесках только русский язык.