Кириенко: санкции "невероятно сплотили" россиян

21 мар. 7:11

Результатом санкционного давления на Росси стала "невероятная сплоченность" россиян, выразил мнение заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По его словам, западные лидеры не понимают, что такое русская культура, что такое Россия. "Результатом их давления стала невероятная сплоченность людей в России, сплоченность и поддержка нашего президента, готовность граждан России доказать, что это только наше право определять, как нам жить, какую музыку слушать, какие книги читать, в какие ценности нам верить", - сказал он.