Карпин оценил игру "Ростова" в матче с "Динамо"

21 мар. 6:45

Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин. Оценивая игру своих подопечных в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо", оценил ее, как хорошую.

"Если бы перед игрой сказали, глядя на составы "Ростова" и "Динамо", - ничья была бы хорошим результатом. "Динамо" создало один явный момент, не могу больше вспомнить еще, при том что играли основной командой. Результат хороший, по игре, можно сказать, горд", - поделился он, передает ТАСС,

Далее он выразил уверенность в том, что трудности дороги до стадиона не сказались на игре футболистов "Ростова".