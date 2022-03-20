Чавушоглу сообщил о позиции Турции относительно кризиса на Украине

20 мар. 6:45

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара прилагает активные усилия для прекращения войны между РФ и Украиной.

По его словам, сначала необходимо обеспечить гуманитарное перемирие, а затем – долгосрочный режим прекращения огня в Украине. "Тот факт, что и Россия, и Украина в условиях войны продолжают диалог с Турцией – показатель доверия к принципиальной позиции Анкары", - сказал министр, обращаясь к функционерам правящей Партии справедливости и развития.

Далее министр отметил, что в переговорном процессе России и Украины есть прогресс: стороны близки к согласованию основных вопросов.